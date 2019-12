Weitere Koalitionsverhandlungen am Wochenende

Die Regierungsverhandlungen von ÖVP und Grünen gehen weiter, noch ist keine Ende abzusehen. Am Freitag gab es durchgehend Gespräche, und auch am Wochenende soll an einer möglichen türkis-grünen Koalition gefeilt werden, hieß es auf beiden Seiten zur APA. Ansonsten herrschte weiter Stillschweigen: "Es wird verhandelt", war das einzige Statement, das sich die ÖVP herauslocken ließ.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH ÖVP und Grüne verhandeln über das Wochenende weiter