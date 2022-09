Wenn Aufreger-Umfragen falschliegen

Etliche vor der Tirol-Wahl veröffentlichte Umfragen entpuppten sich am Wahlabend als Hirngespinste. Der Branchenverband VdMI und die seriösen Umfrageinstitute pochen auf die Einhaltung ihrer Regeln.

"Irgendwie sind die Umfragen sozusagen die Würze. Was wäre denn der Wahlkampf eigentlich ohne Umfragen - das wär doch total langweilig." Dieses Zitat aus 2017 stammt von jemandem, der es wissen muss(te): Sabine B., die im Zentrum der Affäre um mutmaßlich manipulierte Meinungsumfragen steht und sich in der Folge in den Kronzeugenstatus flüchtete.

Ohne die Umfragen, die die Tiroler ÖVP vorab bei einem Jahrhundertabsturz von 44 auf 25 Prozent verortet haben, wäre der Tiroler Wahlkampf in den letzten ...