Wenn die Pausenglocke nicht mehr klingelt

Die Gründe für den aktuellen Schulabmeldungsboom sind auch unter Experten umstritten.

Das so heftig beklagte Homeschooling treibt zum Schulbeginn jenseits aller Lockdowns überraschende Blüten. Die Zahl der Schulabmeldungen in den häuslichen Unterricht ist in manchen Bundesländern geradezu explodiert. Die Anzahl in ganz Österreich wird erst mit Schulbeginn im Westen ab Montag endgültig feststehen. Es werden an die 6000 sein. Zu viele für die Schulverantwortlichen, die nun mit einer Reihe von Maßnahmen reagieren. Eine Externistenprüfung für die daheim unterrichteten Schüler soll es bald nicht nur am Schuljahresende, sondern auch ...