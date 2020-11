Wer die Regierung in der Corona-Pandemie berät

Die Regierung muss seit Beginn der Krise weitreichende Entscheidungen treffen. Zahlreiche Experten stehen ihr dabei zur Seite.

Die Entscheidung zum neuen harten Lockdown, so hörte man aus Regierungskreisen, sei diesmal wesentlich schwieriger zu treffen gewesen als im Frühjahr. Immerhin stöhnt die Wirtschaft bereits wegen der erlittenen Verluste, das Staatsbudget ist mehr als nur strapaziert, in der Bevölkerung gibt es deutlich weniger Akzeptanz für die neuen Maßnahmen als noch im März und gegen Schulschließungen hatte sich angesichts drohender sozialer Auswirkungen zuletzt eine breite Front gebildet. Doch wer berät die Regierung in so heiklen Fragen zur Pandemiebekämpfung?

...