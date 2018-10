Wer verwaltet Haiders politischen Nachlass?

Nach dem Tod des Parteigründers ging es mit dem BZÖ bergab. Doch ein Mann will die Orangen wiederbeleben.

Den orange Anstecker an Dietmar Schwingenschrot s Revers sieht man im Wiener Regierungsviertel nur mehr selten. Das BZÖ (Bündnis Zukunft Österreich), Haiders politisches Erbe, hat sich fast gänzlich in Luft aufgelöst. Fast.

Tatsächlich gibt es vereinzelt noch Orange. Schwingenschrot ist einer von ihnen und er will das BZÖ zurück auf die politische Bühne bringen, zumindest in seinem Heimatbezirk Wien-Floridsdorf. "Wir haben derzeit 330 zahlende Mitglieder in Wien und an die 1000 Sympathisanten", sagt er.