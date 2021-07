Zwei politische Haudegen und ihre harte Kritik an der eigenen Partei

Wolfgang Radlegger und Erhard Busek sagen beide: "Es ist nicht mehr meine Zeit". Aber was läuft so anders oder so falsch in der heutigen Politik? Ein Gespräch mit einem "Roten" und einem "Schwarzen" über ihren Frust über die eigene Partei, über Jesus, Ausländer und zu junge Spitzenpolitiker.

SN/chris hofer Was läuft schief in Österreich – und vor allem in den beiden „Altparteien“ SPÖ und ÖVP? Erhard Busek (r.) und Wolfgang Radlegger im SN-Gespräch.