Zweifel an der Impfpflicht

Stell dir vor, es ist Impfpflicht und keiner geht hin: Seit das Gesetz in Kraft ist, gehen die Impfzahlen nach unten. Immer mehr Bundesländer stellen den Sinn der Maßnahme infrage.

Seit Samstag ist die Impfpflicht in Kraft. Aber in den vergangenen sieben Tagen wurden um 32 Prozent weniger Impfdosen verabreicht als in der Woche davor, was man im Gesundheitsministerium großteils auf die Semesterferien zurückführt. Bei den meisten Impfungen handelte es sich um Boosterimpfungen. Erststiche gab es pro Tag nur um die 1000, wie das Impfdashboard des Gesundheitsministeriums zeigt. Ein aktives Impfzertifikat haben aktuell 69 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Durch die vielen Omikron-Infektionen hätten aktuell allerdings nur noch sieben Prozent ...