ÖVP, FPÖ und Neos wollen ein ausgeglichenes Budget in der Verfassung verankern. Warum das sehr umstritten ist - und warum es ohnehin nicht klappen wird.

"Wir übernehmen Generationengerechtigkeit und Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder." So sieht es ÖVP-Fraktionschef August Wöginger.

"Gerade in der heutigen Situation brauchen wir ein Mehr an öffentlichen Investitionen und nicht weniger." So sieht es der gewerkschaftsnahe ...