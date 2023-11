Ärzte in Israel erwarten die ersten Geiseln: "Hoffen das Beste, erwarten das Schlimmste"

Multidisziplinäre Teams in sechs israelischen Krankenhäusern bereiten sich auf die Aufnahme der Geiseln vor. Informationen über jeden und jede einzelne wurden eingeholt.

Am Freitagnachmittag sollen die ersten Geiseln freigelassen werden. In Israel haben sich Ärztinnen und Ärzte vorbereitet.

Ganz Israel wartet in großer Anspannung. Die ersten 13 Geiseln sollen am Freitagnachmittag von der Hamas freigelassen werden. Noch ist nicht klar, in welcher Verfassung sie sind. Es ist nicht einmal bekannt, wer von den insgesamt 240 Geiseln noch am ...