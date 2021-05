Analyse: Bei Erdoğans Attacke gegen Österreich geht es um mehr

Der türkische Staatschef "verflucht" Österreich wegen der Israel-Fahne auf dem Kanzleramt. Mit seinen Verbalattacken versucht Erdoğan, sich zum Wortführer der Muslime in aller Welt aufzuschwingen. In Wirklichkeit führt er sein Land weiter in die Isolation.

SN/www.picturedesk.com Mit seiner anti-israelischen Rhetorik vertieft Erdoğan den Graben zwischen der Türkei und dem Westen.