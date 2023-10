Angehörige der Geiseln fordern: "Alle für alle"

Israel weitet seine Bodeneinsätze aus. Nicht nur für die Zivilbevölkerung in Gaza, auch für die Familien der israelischen Geiseln ist das eine alarmierende Nachricht. Sie wollen einen Deal.

"Es war die schlimmste Nacht seit drei Wochen." Das sagten die Angehörigen der Geiseln, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden, auf einer Pressekonferenz am Samstagabend in Tel Aviv. Zuvor waren Truppen der israelischen Armee mit Panzern in ...