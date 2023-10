Krieg in Nahost: Angst vor Eskalation wächst

Wenn sich alle rational verhalten, wird es zu keinem Flächenbrand kommen, sagt der Sicherheitsberater Wolfgang Pusztai. Aber werden sie das?

Russland und der Iran warnen vor einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Die USA stehen demonstrativ an der Seite Israels. US-Präsident Joe Biden tritt sogar einen Solidaritätsbesuch an - und schickt militärische Unterstützung. Ob in dieser Gemengelage die Sorge vor einer Ausweitung ...