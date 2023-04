Besuch bei Freunden: Was Lawrow mit seiner Lateinamerika-Reise bezwecken will

Der russische Außenminister war diese Woche in Lateinamerika unterwegs. Sergej Lawrow traf sich mit alten Verbündeten - und konnte einen neuen dazugewinnen.

Man sah Sergej Lawrow in den vergangenen Tagen so, wie man ihn sonst kaum kennt. Mal lachte der russische Außenminister herzlich mit seinem kubanischen Amtskollegen Bruno Rodríguez, davor umarmte er Venezuelas Autokraten Nicolás Maduro, und er zeigte sich auch sehr locker mit Nicaraguas Gewaltherrscher Daniel Ortega. Auf seiner einwöchigen Lateinamerika-Reise gab sich dieser sonst stets grimmige russische Minister freundlich, offen und verbindlich. Selbst mit Brasiliens linkem Staatschef Lula da Silva hatte man ihn zu Beginn seiner Reise in überraschender Eintracht ...