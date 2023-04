Biden in Irland auch auf persönlicher Spurensuche

US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in der irischen Hauptstadt Dublin. Geplant sind dort unter anderem Treffen mit Irlands Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Leo Varadkar. Außerdem will Biden eine Rede vor dem irischen Parlament halten. Neben den politischen Treffen hat der Besuch für den 80-Jährigen auch eine starke persönliche Komponente. Bidens Familie hat irische Wurzeln.

BILD: SN/APA/AFP/JIM WATSON US-Präsident Joe Biden bei Ankunft in Dublin