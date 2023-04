Der Konflikt in Nordirland einfach erklärt

Durch die irische Insel verläuft eine Grenze: zwischen der Republik Irland und Nordirland. Warum eigentlich?

Nordirland und die Republik Irland: Warum sind sie nicht eins? Nordirland ist der nördliche Teil des Inselstaats Irland. Die Republik Irland nimmt den größten Teil der irischen Insel ein. Großbritannien, im 16. Jahrhundert die weltweit größte Seemacht, unterwarf damals die gesamte irische Insel. Briten siedelten sich an. In der Folgezeit verloren die Iren ihre politischen und wirtschaftlichen Selbstbestimmungsrechte. Zudem versuchten die Engländer, den protestantischen Glauben im katholischen Irland durchzusetzen. Doch die Iren wehrten sich. Am Anfang des 20. Jahrhunderts rebellierten ...