Biden will Kampf gegen Corona starten

Der neue Präsident der USA stürzt sich in die Vorbereitungen für sein Amt. Der alte will ihn soweit wie möglich behindern.

"Ab dem ersten Tag bereit" - das verspricht die neue Webseite des frisch gewählten US-Präsidenten Joe Biden. Und vor seinem offiziellen Amtsantritt will der Demokrat schon Pflöcke einrammen: Am Montag stellte er einen Expertenrat zur Eindämmung der Coronapandemie vor. Die Gruppe soll von Vivek Murthy, David Kessler und Marcella Nunez-Smith geleitet werden. Murthy war von 2014 bis 2017 oberster Gesundheitsbeamter der US-Regierung, Kessler leitete früher die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA, Nunez-Smith ist Wissenschafterin an der medizinischen Fakultät der Universität Yale. ...