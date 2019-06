Boris Johnson Sieger in erster Wahlrunde für Tory-Vorsitz

Im Rennen um das Amt des Parteichefs der britischen Konservativen (Tories) und des Premierministers ist Boris Johnson in einer ersten Wahlrunde als Favorit bestätigt worden. Drei Kandidaten schieden am Donnerstag aus dem Rennen um die Nachfolge von Theresa May aus. Sie schafften es nicht, mindestens 17 Stimmen aus der Fraktion auf sich zu vereinen.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Johnson erhielt 114 Stimmen