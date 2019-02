Brexit: Britisches Parlament stimmt über weitere Schritte ab

Das Parlament in London stimmt am Donnerstag über das weitere Vorgehen beim EU-Austritt ab. Es ist bereits die zweite Abstimmungsrunde seit der Niederlage für Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Abkommen Mitte Jänner. Anders als beim ersten Mal, Ende Jänner, werden den bisher eingebrachten Änderungsanträgen der Abgeordneten jedoch kaum Erfolgschancen ausgerechnet.

SN/APA (AFP)/ISABEL INFANTES Einen Brexit ohne Abkommen lehnen die Parlamentarier ab