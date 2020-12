Brexit-Gespräche ziehen sich hin

Die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien ziehen sich hin. Irlands Ministerpräsident Micheal Martin sagte am Freitag, er habe den Eindruck, dass die Gespräche über das Wochenende fortgesetzt würden. Den Unterhändlern müsse "Raum zum Abschluss dieser Gespräche" zugestanden werden. Er hoffe, dass man sich auf ein Handelsabkommen einigen könne. In britischen Regierungskreisen hieß es, die Gespräche würden nach einer Pause am Freitagabend fortgesetzt.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN