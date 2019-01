Brexit, kurz erklärt: Definition und Zusammenfassung

Was heißt Brexit?

Brexit ist die Kurzform für "British Exit". So wird der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bezeichnet.



Was ist die Europäische Union?

Die Europäische Union ist ein Zusammenschluss von 28 Staaten. Grundlage dieses Bundes sind die sogenannten "Vier Freiheiten": Innerhalb der 28 Staaten ist der ungehinderte Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Verkehr garantiert. Es gibt keine Zollschranken. Großbritannien ist nach langen Debatten 1973 beigetreten, Österreich 1995.



Warum wollen die Briten austreten?

Im Juni 2016 kam es in Großbritannien zu einem Referendum. Die einzige Frage lautete: "Remain" (Bleiben) oder "Leave" (Austreten). Mit diesem Referendum wollte der damalige konservative Premierminister David Cameron den in seiner Partei traditionell schwelenden Streit über die EU-Mitgliedschaft ein- für allemal beilegen.

Zur allgemeinen Überraschung stimmten im Juni 2016 knapp 52 Prozent für einen Austritt, 48 Prozent dagegen. In Schottland wählten 62 Prozent "Remain", in der Provinz Nordirland waren es 55,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,8 Prozent.

Hauptargumente der Brexiteers, wie die Befürworter eines Austritts genannt werden: Rückgewinnung der Kontrolle über die Grenzen und der nationalen Souveränität. Eigene Handelsverträge sowohl mit der EU als auch mit Staaten wie Kanada, den USA , China, Indien oder Russland. Ein derartiger Austritt sei problemlos möglich, da die EU wirtschaftlich wesentlich mehr auf Großbritannien angewiesen sei als umgekehrt. Großbritannien halte alle Karten in der Hand und könne nur gewinnen.



Was ist seitdem geschehen?

Das Referendum war nur der Auftakt. Seitdem verhandelten EU und Großbritannien über einen Rahmenvertrag, der ein geordnetes Verlassen der EU ermöglichen soll. Über diesen Vertrag, den sogenannten Brexit-Deal, wurde im November 2018 Einigkeit zwischen der Regierung von Theresa May und der EU erzielt.

Er regelt im Wesentlichen drei Punkte:

Großbritannien muss für bereits eingegangenen Verpflichtungen in der EU rund 43 Milliarden Euro zahlen.

Die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und britischen Bürgern in der EU bleiben vorerst unverändert.

Sollte es keine Einigung über die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und der britischen Provinz Irland geben, bleibt Großbritannien solange in der Zollunion mit der EU, bis eine Lösung erzielt worden ist.



Wann treten die Briten aus?

Am Freitag, 29. März 2019.

Im Austrittsvertrag ist eine Übergangsperiode bis Ende 2020 vereinbart. Während dieser Zeit bleibt alles beim Alten. Sie wird dazu genutzt, das endgültige Abkommen für das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU auszuverhandeln. Es soll alle offenen Fragen von Handel bis zu Personenverkehr regeln.

Diese Übergangsperiode kann einmal um bis zu zwei Jahre verlängert werden, also bis Ende 2022.



Was ist ein harter Brexit?

Zwar hat die britische Regierung dem Austrittsvertrag zugestimmt, nicht aber das Parlament. Der Vertrag wird nur gültig, wenn auch das Parlament grünes Licht gibt.

Geschieht dies nicht, gibt es keinen Deal und keine Übergangsperiode. Das Vereinigte Königreich würde am 29. März über Nacht ein Drittland, mit dem die EU keinerlei Verträge hat. Mit einem Mal würden Zölle fällig und Warenkontrollen notwendig, Personen würden Visa benötigen, Flugrechte würden erlöschen, Handelsvereinbarungen nichtig. Die Folgen wären chaotisch.



Kann der Brexit verschoben werden?

Ja. Die Regierung in London müsste in Brüssel um eine Verschiebung des Datums ersuchen, die restlichen 27 EU-Staaten müssten zustimmen.

Ein derartiges Szenario gilt als wahrscheinlich, sollte es im Zuge der Brexit-Debatten in Großbritannien zu Neuwahlen kommen.

Großbritannien könnte den Brexit aber auch einfach abblasen.



Was wollen die Briten?

Das ist die große Frage. Sollte es ein erneutes Referendum geben, sehen Umfragen seit Monaten eine knappe, aber stabile Mehrheit für den Verbleib in der EU. Die Mehrheit im Parlament will weder dem ausverhandelten Brexit-Vertrag zustimmen, aber auch keinen harten Brexit.

Die Abgeordneten würden am ehesten einem Brexit-Vertrag zustimmen, aus dem die Grenzregelung zwischen Irland (EU-Mitglied) und Nordirland (britische Provinz) gestrichen wird. Derzeit ist vereinbart, dass ganz Großbritannien solange in der Zollunion mit der EU bleibt, bis eine Einigung über die Gestaltung der künftigen Landgrenze zwischen der EU und Großbritannien erzielt ist. Für die EU ist ein Verzicht auf diesen sogenannten Backstopp als letzte Auffanglösung undenkbar.

