Buch über die Kanzlerin: "Wäre Angela Merkel eine Stadt, sie wäre Haßloch"

16 Jahre stand die deutsche Kanzlerin im Licht der Öffentlichkeit. Eines steht fest: Sie ist die erste ihrer Art, die erste Frau an der Spitze. Doch darüber hinaus: Wer ist die Frau?

Stilfragen perlten an Angela Merkels gelben, roten, blauen und grünen Blazern ab wie an einem Regenmantel. Über das Äußere der meistfotografierten Frau Europas wurde selten gesprochen. Auch Persönliches schirmte sie vor der Öffentlichkeit ab. Wer ist die Frau, die Europa über so lange Zeit geprägt hat? Ursula Weidenfeld hat ein Buch und Antworten vorgelegt.

In Ihrem Buch findet sich der Satz: "Wäre die öffentlich sichtbare Angela Merkel eine Stadt, sie wäre Haßloch." Das ist eine 20.000-Seelen-Gemeinde in Rheinland-Pfalz. ...