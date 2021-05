Corona-Politik gelockert und gewonnen

Mit der Sehnsucht der Bürger nach Normalität lassen sich Wahlen gewinnen. Darauf setzte Madrids Regionalchefin - und riskiert viel.

Nicht wenige europäische Lockdown-Skeptiker verfolgen sehr aufmerksam jenes politische Erdbeben, das sich gerade in der spanischen Hauptstadt Madrid abspielt. Dort feierte die konservative Landesfürstin Isabel Díaz Ayuso am Dienstag einen triumphalen Sieg, den sie vor allem einem Umstand zu verdanken hat: ihrer hartnäckigen Ablehnung jeglicher Lockdowns. Ayuso entschied sich für eine Politik lascher Coronabeschränkungen zugunsten der Wirtschaft: Trotz hoher Infektionszahlen sind in Madrid seit Monaten Gastronomie, Geschäfte, Fitnessstudios und Kultureinrichtungen geöffnet.

Seit Beginn der Pandemie vor gut einem ...