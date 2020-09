Coronavirus - warum Schweden keine zweite Welle erlebt

Schweden ist das einzige EU-Land, in dem seit Sommerbeginn die Zahl der wöchentlichen Corona-Neuinfektionen kontinuierlich zurückgeht. Staatsepidemiologe Anders Tegnell erklärt, warum.

Kaum ein Land wurde in den vergangenen Monaten so heftig für seinen lockeren Sonderweg ohne Lockdown und Maskenpflicht in der Coronakrise kritisiert wie Schweden. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. "Ist das offene Schweden der Gewinner in Skandinavien?", schreibt etwa der "Telegraph". Die "Sun" erhebt Anders Tegnell gar zum "Helden", der Schweden "rettete". Er sei inzwischen in Schweden so populär, als ob er das fünfte Mitglied von ABBA sei.

Fast alles blieb in Schweden erlaubt. Kindergärten, Büros, Geschäfte ...