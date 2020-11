Der Verlierer Trump will nicht gehen

Der Albtraum des US-Präsidenten ist wahr geworden. Er hat gegen den "schlechtesten Kandidaten, den es je gab" den Kürzeren gezogen. Was Donald Trump jetzt noch tun kann.

Seit Samstag ist er eine lahme Ente - eine "lame duck", wie es auf Englisch heißt. So werden in den USA Präsidenten in der letzten Phase ihrer Amtszeit beschrieben. Donald Trump darf noch knapp elf Wochen im Weißen Haus wohnen. Er darf auch die "Air Force One" weiter benutzen, bis am 20. Jänner Joe Biden vereidigt wird und Trump wieder Privatmann ist.

Bis dahin kann er weiter Posten besetzen. Nicht wenige Beobachter erwarten, dass sich der Verlierer, der ...