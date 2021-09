Deutschland nach der Wahl: Wandel, aber bitte nicht zu viel

16 Jahre lang regierten CDU/CSU mit Angela Merkel - nun wird die SPD stärkste Kraft. Was sagt das über ein Land, das vor vielen Herausforderungen steht?

Deutschland will einen Wandel in der Regierungspolitik - aber bitte nicht zu schnell und in bekömmlichen Dosen. So könnte man das Wahlverhalten der Deutschen zusammenfassen. Politikwissenschaftler André Brodocz erklärt, warum viele CDU/CSU-Wählerinnen und -Wähler zur SPD gewechselt sind.

Was sagt die Wahl über das deutsche Volk aus? André Brodocz: Das Wahlergebnis zeigt, dass es die eine einzige deutsche Gesellschaft gar nicht gibt. Stattdessen hat Deutschland eine plurale Gesellschaft, die unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wohin das Land gehen soll. ...