Die grünen Royals: Das Haus Windsor will die Welt retten

Schon seit Jahrzehnten setzt sich Prinz Charles für den Klimaschutz ein. Mittlerweile tun es ihm mehrere in seiner Familie nach.

Im Königreich stehen die Zeichen zurzeit auf Grün. Am Sonntag beginnt im schottischen Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz (COP26), auf der erreicht werden soll, dass der globale Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100 auf 1,5 Grad begrenzt wird. Vor knapp zwei Wochen stellte der britische Premierminister Boris Johnson seine Pläne für eine Reduzierung der nationalen CO2-Emissionen um fast 70 Prozent bis zum Jahr 2030 vor. Flankierend unterstützt wird die grüne Botschaft von Signalen aus dem Königshaus.

Im Vorfeld der Klimakonferenz fand kürzlich auf Schloss Windsor ein Empfang für den "Global Investment Summit" statt, ein Schaufenster für grüne Investitionen und saubere Technologien. Die Royals von der Queen über Thronfolger Charles bis zu Prinz William haben es kürzlich an Interventionen nicht fehlen lassen, um COP26 zu einem Erfolg zu machen. Immerhin wird die Konferenz als "die beste letzte Chance, den Planeten zu retten", bezeichnet, und dabei will das Haus von Windsor aktiv mitspielen.



SN/AFP Mag Blumen nicht nur auf ihren Kleidern: Queen Elizabeth II.



Eigentlich äußert sich die Queen nie zu heiklen Themen, ist sie doch gemäß der Verfassung zur strikten politischen Neutralität verpflichtet. Aber bei der Eröffnung des walisischen Regionalparlaments Mitte Oktober war ein Mikrofon noch eingeschaltet und man konnte Fetzen eines Privatgesprächs zwischen Elizabeth II. und der Parlamentspräsidentin Elin Jones mithören. Es wurde über die bevorstehende Klimakonferenz gesprochen und die Queen sagte: "Es ist schon sehr irritierend, wenn geredet, aber nichts getan wird."

Womit sie die Staats- und Regierungschefs meinte, die auf dem Gipfel zweifellos jeweils ihre nationalen Bemühungen zum Klimaschutz unterstreichen wollen.

Christiana Figueres, frühere UN-Klimaschutzbeauftragte, begrüßte die mahnenden Worte der Queen als eine "sehr hilfreiche Intervention" und hofft, dass sie dazu führen, dass die Klimazusagen von Glasgow auch eingehalten werden.



SN/AP Setzen sich ebenfalls für Klimaschutz ein: Prinz William und Prinzessin Kate.



Prinz William hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. In einem BBC-Interview kritisierte kürzlich die Nummer zwei der britischen Thronfolge den Raumfahrttourismus von Milliardären wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Richard Branson. Sie könnten, meinte William, ihr Geld besser einsetzen, denn es käme jetzt darauf an, "diesen Planeten zu reparieren, anstatt einen anderen zu finden, wo man leben kann".

Der Prinz hat sich schon lange für den Umwelt-, Tier- und Klimaschutz eingesetzt. Vor zwei Wochen verlieh Prinz William die ersten fünf Preise seines "Earthshot"-Projekts, alle sind jeweils mit einer Million Pfund, umgerechnet 1,18 Millionen Euro, dotiert. Sie zeichnen Initiativen aus, die Lösungsvorschläge zur Abwendung der Klimakatastrophe vorlegen. "Earthshot" ist dem Projekt "Moonshot" nachempfunden, das der US-Präsident John F. Kennedy ausrief, um den ersten Menschen auf den Mond zu schicken, und das in der Folge zu einer Flut an technologischen Neuerungen und Erfindungen führte.

"Earthshot" will etwas Ähnliches erreichen, aber mit dem Fokus Erde, und zu diesem Zweck über die nächste Dekade jedes Jahr fünf Projekte auszeichnen. "Ich glaube fest an die menschliche Erfindungsgabe", meint Prinz William, "und ich glaube an die jüngeren Generationen, die jetzt für den Klimaschutz eintreten."



SN/AFP Prinz Charles erschien am Donnerstag bei einer Veranstaltung zum Klimaschutz in London.



Der Royal, der sich schon seit den 1970er-Jahren für die Umwelt engagiert, ist sein Vater, Prinz Charles. Früher wurde er belächelt, wenn nicht gar ausgelacht, als jemand, der sich mit Pflanzen unterhält und Bäume umarmt.

Mittlerweile darf er sich darüber freuen, dass der Rest der Welt beim Thema Umwelt- und Klimaschutz mit ihm aufgeholt hat. Er dürfte wohl, meinte die Umweltjournalistin Lucy Siegle, "einer der wenigen seiner Generation sein, die Greta Thunberg in die Augen schauen können".