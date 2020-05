Wie stark hat sich Corona in Afrika ausgebreitet? Und lässt sich das überhaupt seriös beurteilen, wenn so wenig getestet wird?

Martin Sturmer ist Afrikanist und leitet die Nachrichtenagentur www.afrika.info.

Sie beobachten sehr genau, wie sich die Ausbreitung von Corona in Afrika entwickelt. Was fällt auf? Martin Sturmer: Das Coronavirus ist mittlerweile in allen afrikanischen Ländern registriert, das letzte ...