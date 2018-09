Ein schlechter europäischer Export

Beim EU-Gipfel wird auch über Asylzentren in Drittstaaten diskutiert. Aber das Konzept funktioniert nicht einmal in der EU.

Beim EU-Gipfel im Juni haben sich die Staats- und Regierungschefs für Anlandezentren für Flüchtlinge in Nicht-EU-Ländern ausgesprochen. Beim Gipfel in Salzburg wird das Thema wieder aufkommen. Das Konzept gleicht jenem der Hotspots in der EU. Aber diese funktionieren nicht, warnt Apostolos Veizis, der als Leiter von Ärzte ohne Grenzen Griechenland in den Zentren auf den griechischen Inseln im Einsatz ist. Dort kommen vor allem Menschen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan an. In den vergangenen Tagen waren 50 Prozent Kinder, berichtet Veizis.