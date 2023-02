Eine Preisrallye, die sich niemand vorstellen konnte

Die Sprünge, die die Öl- und Gaspreise in der Folge des russischen Überfalls machten, überraschten auch Experten.

Bis 24. Februar 2022 wussten viele Österreicher kaum, wie viel sie monatlich für Strom oder Gas bezahlen. Das hat sich in den zwölf Monaten stark verändert, seit Russlands Überfall auf die Ukraine den Gas- und mit ihm auch den Strompreis in Höhen katapultierte, die sich selbst Experten wie Alfons Haber nicht vorstellen konnten. "Dass sich die Abhängigkeit so niederschlägt, hat mich überrascht", sagt der Vorstand der E-Control.

Der nach Covid einsetzende Konjunkturaufschwung hatte die globale Nachfrage nach Rohöl ...