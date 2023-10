Kritik unter Freunden ist nicht leicht. Das muss Joe Biden bei seinem Besuch in Israel erfahren.

US-Präsident Joe Biden wurde am Mittwoch von Israels Premier Benjamin Netanyahu am Flughafen Ben Gurion begrüßt.

Seine Berater hatten bis zuletzt versucht, ihm die Reise auszureden. Zu hoch sei das Risiko, zunächst das persönliche. Und obendrauf noch jenes, dass die israelische Bodenoffensive just in den Stunden beginnen könnte, in denen der US-Präsident in Israel weilt. Bilder ...