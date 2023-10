Erdoğans Gratwanderung zwischen Hamas und dem Westen

Der Krieg konterkariert die Annäherung des türkischen Präsidenten an Israel. Eine Vermittlerrolle spielt er trotzdem.

Der neu aufgeflammte Nahostkonflikt schürt nicht nur in den arabischen Ländern, sondern vor allem auch in der Türkei antijüdische Ressentiments. Die Wiederannäherung an Israel, die Staatschef Recep Tayyip Erdoğan vergangenes Jahr auf den Weg brachte, könnte auf der Strecke bleiben. Auch im ohnehin gespannten Verhältnis zu den USA drohen neue Irritationen. Aber Erdoğan hofft auf eine Schlüsselrolle bei der Befreiung der Geiseln.

Drei Tage lang wehten alle Flaggen in der Türkei auf halbmast. Präsident Erdoğan hatte Staatstrauer angeordnet zum Gedenken an die Opfer der Explosion am Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza. Die anti-israelische Stimmung ist in der Türkei so aufgeheizt, dass Zweifel an der von der Hamas verbreiteten Darstellung, Israel habe das Massaker verübt, kein Gehör finden.

Kein Tag vergeht ohne pro-palästinensische Kundgebungen. Bei vielen Protesten schlägt offener Judenhass durch. An einer Demonstration in Istanbul nahm auch Bilal Erdoğan teil, ein Sohn des Staatschefs. Teilnehmer forderten in Sprechchören "Tod für Israel" und "Nieder mit den USA". Staatschef Erdoğan bezeichnete Israels Vorgehen in Gaza auf der Plattform X als "Völkermord". Ein Funktionär der Erdoğan-Partei AKP, Süleyman Sezen, erklärte bei einer Parteiveranstaltung, er verfluche Israel und hoffe auf ein baldiges Ende "dieses Terrorstaats". Dann sagte er: "Ich erinnere mit Dankbarkeit an Hitler."

Scharfe Töne kommen auch aus den Reihen der Opposition. Die Vorsitzende der rechtsgerichteten IYI-Partei, Meral Akşener, bezeichnete Israels Premier Benjamin Netanjahu als "Hitler des 21. Jahrhunderts".

In Ankara belagerten Hunderte Demonstranten die israelische Botschaft. In Istanbul versuchten Teilnehmer einer Kundgebung, das israelische Konsulat zu stürmen. Inzwischen hat Israel fast alle Diplomaten aus Sorge um deren Sicherheit aus der Türkei abgezogen. Das Land erließ eine Reisewarnung für die Türkei und forderte alle Israelis auf, das Land so schnell wie möglich zu verlassen.

Was der neu entflammte Krieg für die türkische Außenpolitik bedeutet, ist noch ungewiss. Die Annäherung an Israel, mit der Erdoğan vor allem die Hoffnung auf gemeinsame Energiegeschäfte verband, ist in Gefahr. Auch im Verhältnis zu den USA drohen neue Irritationen. Die USA und Israel kritisierten in der Vergangenheit Erdoğan immer wieder für seine Rolle als Schutzherr der Hamas und der radikalislamischen Muslimbrüder. Anders als die EU und die USA betrachtet die Türkei die Hamas nicht als Terrororganisation, sondern als Befreiungsbewegung.

Aber jetzt knüpft sich an die guten Kontakte des türkischen Staatschefs zu den Islamisten eine Hoffnung: Erdoğan könnte womöglich bei der Freilassung der Geiseln helfen, die von der Hamas festgehalten werden. In einem Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz bot sich Erdoğan als Vermittler an und telefonierte am Samstag mit dem Chef der Hamas, Ismail Hanija. Für den türkischen Staatschef steht viel auf dem Spiel. Sollte es gelingen, eine Freilassung weiterer israelischer Geiseln zu erreichen, wäre das für Erdoğan zweifellos ein politischer Coup. Scheitern die Bemühungen aber, stünde die Türkei wegen ihrer Nähe zur Hamas im Westen erst recht isoliert da.