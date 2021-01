Erste Kapitol-Besetzer vor Gericht - Kritik an Trump wächst

Erste Beteiligte am Sturm auf das Kapitol in Washington müssen sich vor Gericht verantworten. Der Polizeichef der Hauptstadt, Robert Contee, sprach von insgesamt 53 Festgenommenen im Zuge der Besetzung des Kongress-Sitzes am Mittwochnachmittag. Den meisten wird Bruch der verhängten Ausgangssperre zur Last gelegt. Weiteren wird vorgeworfen, verbotene Schusswaffen getragen zu haben. Indes wächst die Kritik auch bei den Republikanern am Verhalten von Präsident Donald Trump.

SN/APA (AFP/Getty)/ALEX WONG Am Kapitol sind Spuren der Verwüstungen geblieben