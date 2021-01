Georgia war 30 Jahre lang in fester Hand der Konservativen. Der Doppelsieg der demokratischen Senatskandidaten ist ein bedeutender Erfolg für Joe Biden - einen entscheidenden Anteil daran hat auch Donald Trump.

Der Sturm auf das Kapitol am Mittwoch und die Wahlniederlage der Republikaner in Georgia stehen in engem Zusammenhang. Sie sind einmal mehr ein Beleg dafür, dass sich die Republikanische Partei auf demokratiepolitisch bedenklichen Abwegen befindet. Sie hat sich einem autoritären Blender ausgeliefert. Das Parteiestablishment und die Wirtschaft haben dies lange Zeit geduldet. Sie vertrauten auf die populistische Mobilisierungskraft von Donald Trump ebenso wie darauf, ihn kontrollieren zu können. Mittlerweile wechseln viele republikanische Stammwähler der Mittelschicht zu den Demokraten. Denn die ...