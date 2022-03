"Es gibt eine Alternative zu den Taliban"

Konfliktforscherin Heela Nadschibullah ist sicher: Afghanistan könnte seinen Weg und Versöhnung finden. Wenn die Welt das wollte.

Ihr Vater war der ehemalige afghanische Präsident Mohammed Nadschibullah. Als er 1996 von den Taliban ermordet wurde, lebte Heela Nadschibullah bereits im Exil bei Verwandten. Heute verfolgt die Friedens- und Konfliktforscherin von Zürich aus die Entwicklungen in ihrem Heimatland.

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in Afghanistan ein? Heela Nadschibullah: Ich habe den afghanischen Friedensprozess genau verfolgt. Was im August 2021 passiert ist, die gewaltsame Machtübernahme der Taliban, ist im Grunde dessen Scheitern. In jedem Friedensprozess braucht man ...