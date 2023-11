EU-Botschafter im Kosovo: "Hier ist man stolz auf seine europäischen Werte"

Plus

Plus

Plus

Der Kosovo will Teil der EU werden. Doch gerade in diesem Jahr ist der Konflikt mit Serbien wieder aufgeflammt. Wie gut die Beitrittschancen stehen, erklärt der EU-Botschafter in Pristina.

BILD: SN/IMAGO/ZUMA PRESS Ein Drittel der Bewohner von Kosovo ist jünger als 18.