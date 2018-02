EU-Politik der GroKo: ein Aufbruch ins Ungewisse

Im Koalitionsvertrag von SPD und Union ist die EU-Politik prominent platziert, der "neue Aufbruch nach Europa" steht sogar an erster Stelle. Wohin die Reise gehen soll, bleibt vage.

Noch vor der "neuen Dynamik für Deutschland" verheißt das Koalitionspapier der deutschen Regierung gleich auf dem Deckblatt den "neuen Aufbruch nach Europa". Das gesamte erste Kapitel des Papiers setzt sich mit der Zukunft Europas auseinander. Überraschender Weise, findet Stefani Weiss vom Brüsseler Büro der Bertelsmann Stiftung, denn im deutschen Wahlkampf sei Europa kaum ein Thema gewesen.

Das Koalitionspapier enthält viele bekannte und hinreichend annehmbare Forderungen zur Europapolitik: Frieden, Freiheit und Wohlstand sollen gesichert, die Jugendarbeitslosigkeit gesenkt und die großen Konzerne gerecht besteuert werden. Migration muss geordnet werden, gleichzeitig dürfen wir unsere europäischen Werte nicht verraten. Die Liste an wohlgemeinten Überschriften im Koalitionsvertrag ist lang, ihre Umsetzung bleibt über weite Strecken allerdings offen. Auch Weiss bezeichnet den Koalitionsvertrag als "sehr interpretationsfähig". In einem Punkt sei er aber eindeutig: Dass Deutschland dazu bereit ist, mehr in das EU-Budget einzubezahlen. "Das signalisiert ganz klar: Europa ist uns viel wert.

Unter den vielen unscharf formulierten Punkten ist auch die Reform der Eurozone. Die neue Regierung - sollte sie denn von den Parteien den Sanctus zum Koalitionsvertrag bekommen - will zumindest in Richtung eines eigenen Budgets für die Eurozone gehen. Sie befürwortet "spezifische Haushaltsmittel" für Strukturreformen in der Eurozone, die ein "Ausgangspunkt für einen künftigen Investivhaushalt für die Eurozone sein können", heißt es im Koalitionsvertrag. Gleichzeitig soll aber der Stabilitäts- und Wachstumspakt "der Kompass" für die Politik bleiben. Ein Widerspruch, findet Matthias Kullas vom Centrum für Europäische Politik (CEP) in Brüssel. Denn wenn EU-Mittel für Strukturreformen bereitgestellt werden sollen, dann verringere das die Eigenverantwortung der Eurostaaten - und untergrabe den Stabilitäts- und Wachstumspakt.

Dass es auch unter einer neuen Koalition mit SPD-Beteiligung - und voraussichtlich einem SPD-Finanzminister - keine Abkehr vom Stabilitäts- und Wachstumspakt geben wird, kritisierte am Mittwoch der Linke Europa-Abgeordnete Fabio De Masi. "Die von der SPD behauptete Abkehr vom Kürzungszwang der EU ist Fake News", schrieb er in einer Aussendung.

Inwieweit die Besetzung der einzelnen Ressorts überhaupt Einfluss auf die europapolitische Ausrichtung der neuen Regierung nehmen werde, sei derzeit schwer zu sagen, meint Weiss. "Europapolitisch ist in Deutschland vieles Kanzleramtsgetrieben", beschreibt sie eine Entwicklung, die es bereits seit der Ära Kohl gebe. Zudem sei unklar, ob und welche Abteilungen etwa vom Finanz- ins Wirtschaftsministerium wandern werden.

In Brüssel, Paris und dieser Tage auch Europaparlament in Straßburg, hofften viele Politiker nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen am Mittwoch jedenfalls, dass die neue deutsche Regierung bald ins Amt kommt. "Es wird sehnsüchtig erwartet, dass in Deutschland wieder ein handlungsfähiger Partner zur Verfügung steht", berichtete der österreichische EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer (SPÖ) von der Plenarsitzung. Seit einem Jahr habe auf EU-Ebene völliger Stillstand geherrscht, beklagt er mit Blick auf die Wahlen in Frankreich und Deutschland. Vor allem der Partner in Paris warte, dass der Motor nun endlich wieder in Schwung komme.

Auf Paris nimmt auch der Koalitionsvertrag direkten Bezug. "In enger Partnerschaft mit Frankreich" wolle man die Eurozone nachhaltig stärken und reformieren. Und: "Die Erneuerung der EU wird nur gelingen, wenn Deutschland und Frankreich mit ganzer Kraft gemeinsam dafür arbeiten", heißt es wörtlich. Tatsächlich seien die Voraussetzungen dafür jetzt gut, findet Weiss. Gelingen muss diese Reform aber nicht. "Es ist die Frage, ob die deutsche Regierung mit ihrer knappen Mehrheit und ihrem angeschlagenen Führungspersonal dazu die Durchsetzungskraft hat", gibt Weiss zu bedenken. Gelingt die Erneuerung nicht, sei der Schaden für das Integrationswerk immens.