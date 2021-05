Europaparlament für Verbot der "Grauen Wölfe"

Käme es zu dem Verbot, müsste der türkische Staatschef Erdogan um seine Wiederwahl bangen.

Rassistisch und rechtsextrem, eine Bedrohung für alle, die sie als ihre Gegner betrachten - so charakterisiert das Europaparlament in seinem jüngsten Türkei-Bericht die Ülkücü-Bewegung, die berüchtigten "Grauen Wölfe". Mit der am 19. Mai verabschiedeten Resolution fordert das Parlament die EU und ihre Mitgliedsstaaten auf, eine Einstufung der "Grauen Wölfe" als Terrororganisation und damit ihr Verbot zu prüfen.

Mitglieder der ultranationalistischen Organisation, die sich selbst als "Idealisten" (Ülkücüler) bezeichnen, wurden in den bürgerkriegsähnlichen Unruhen in der Türkei während der ...