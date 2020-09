"Explosive Bäume" - Trump nannte Österreich als Beispiel für "Waldstädte"

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview Österreich als Beispiel für europäische "Waldstädte" genannt. Er sagte das in einem Telefongespräch mit dem Sender Fox News, wo er erklärte, dass es in Europa nicht solche Waldbrände wie in Kalifornien gebe. Das ging aus einem Interviewausschnitt hervor, den die progressive Internetseite "American Independent" am Dienstag auf Twitter verbreitete.

