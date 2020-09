Köstinger zu Trump: Leben nicht im, sondern mit dem Wald

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Donnerstag in der britischen Zeitschrift "Independent" (Online) auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump reagiert, wonach Österreicher in Wald-Städten leben. Die Österreicher leben Köstinger zufolge "nicht im Wald, sondern mit dem Wald in einer engen, nachhaltigen Beziehung". Explodierende Bäume gebe es allerdings keine.

Die Österreicher - laut Köstinger "glücklicherweise mit einem gesunden Sinn für Humor gesegnet" - würden Klischees über das Land normalerweise in Kauf nehmen. Immerhin stellen sich Leute tatsächlich vor, dass "wir im Set von The Sound of Music leben". "Die Schwere der aktuellen Ereignisse macht Trumps Worte jedoch viel besorgniserregender - schließlich kämpfen gerade in diesem Moment Tausende von Menschen in Lebens- oder Todessituationen gegen schreckliche Waldbrände", schrieb die Ministerin in einem Gastbeitrag.

In Wirklichkeit sei Österreich Köstinger zufolge "ein Land im Herzen Europas, in dem die Menschen nicht im Wald leben, sondern mit dem Wald und in einer engen, nachhaltigen Beziehung zur natürlichen Umwelt". Bäume bedeckten fast die Hälfte des Territoriums. Die nachhaltige Bewirtschaftung und der Schutz der Wälder "machen uns unter Experten weltberühmt".

Eine andere Behauptung Trumps, dass Österreich über explodierende Bäume verfüge, stellte die Ministerin in Abrede. "Nein, wir haben in Österreich keine explodierenden Bäume! Obwohl Österreich dicht besiedelt ist, haben wir einen Weg gefunden, unseren Bäumen den Raum zu geben, den sie brauchen, sowie eine nachhaltige Zukunft, während wir weiterhin das nutzen, was sie produzieren". Dass unsere Wälder "aufgeräumt" wurden, stimme allerdings.

Quelle: APA