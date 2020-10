Fliege, Auge, Trennscheibe - Die kuriose Debatte der "Running Mates" Kamala Harris und Mike Pence

90 Minuten gähnende Langeweile - Von der einzigen Debatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten in Utah bleiben eine schwarze Fliege, ein gerötetes Auge des Vizepräsidenten und durchsichtige Trennscheiben in Erinnerung.

Genau zwei Minuten und drei Sekunden zog eine Fliege Millionen Fernseh-Zuschauer in ihren Bann. Die hatte sich mitten in der Debatte mit Kamala Harris auf dem Haupt des Vizepräsidenten niedergelassen. "Wie passend, dass eine Fliege auf dem Kopf von Mike Pence landet, während er noch mehr Sch... verbreitet", lästerte die im "Lincoln Project" organisierten Gegner Donald Trumps in gewohnter Schärfe gegen dessen Stellvertreter.

SN/AFP Die Fliege auf dem Kopf von Mike Pence.

