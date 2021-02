Flüchtlingslager: Moria-Nachfolger Kara Tepe auf Lesbos sperrt zu

Im Lager Kara Tepe leben derzeit 7000 Menschen. Binnen Wochen sollen ihre Asylverfahren nun beendet werden - und das Camp geschlossen, kündigt Griechenlands Migrationsminister an.

Der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis reagiert offenbar auf die internationale Kritik an den erbärmlichen Zuständen im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos. In einem Brief an den dortigen Bürgermeister Stratis Kytelis kündigt er den raschen Abschluss aller anhängigen Asylverfahren der Bewohner von Kara Tepe an. Dort leben nach offiziellen Angaben vom Freitag 6982 Menschen. Mit der Beschleunigung der Asylverfahren werde es möglich, das provisorische Zeltlager "innerhalb der nächsten Wochen" zu schließen, schrieb Mitarakis an den Lokalpolitiker.

Geflüchtete, die von ...