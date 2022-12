Frankreich: Geht der Strom-Nation der Strom aus?

Frankreich stellt sich auf Engpässe und zeitweises Abschalten ein. Noch immer fallen 20 der 56 französischen AKW aus.

Emmanuel Macron versuchte zu beschwichtigen, doch da waren die Sorgen um einen Blackout und die Furcht vor Stromabschaltungen längst in der Welt und auf den Titelseiten der Zeitungen. "Keine Panik, das bringt nichts", sagte der französische Präsident am Wochenende in einem TV-Interview. "Stoppt die Angstszenarien", wiederholte er zu Wochenbeginn: "Wir sind ein großes Land, wir haben ein großes Energiemodell, wir werden diesen Winter durchstehen."

Die von ihm kritisierte Panik vor Elektrizitätsengpässen in Frankreich war allerdings von Macrons eigener ...