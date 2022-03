Der Krieg ist überwiegend männlich, aber nicht ganz. Ausnahmen gab es von den Amazonen bis zu Margaret Thatcher.

Die Rollen von Frau und Mann im Krieg sind an sich klar verteilt. In Goethes "Iphigenie" heißt es dazu: "Der rasche Kampf verewigt einen Mann. / Er falle gleich, so preiset ihn das Land. / Allein die Tränen, die unendlichen / der überbliebnen, der verlassnen Frau / zählt keine Nachwelt und der Dichter schweigt / von tausend durchgeweinten Tag' und Nächten."

Wie es zu Iphigenies Zeiten im Trojanischen Krieg war, so ist es auch heute. Der Ukraine-Krieg wird ...