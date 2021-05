Freie Fahrt in Europa? Was gilt mit dem "grünen Pass"?

Ab 1. Juli soll das "digitale grüne Zertifikat" das Reisen innerhalb der EU erleichtern. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen zum Grünen Pass.

Am Donnerstagabend einigten sich die EU-Länder und das Europaparlament auf die letzten Details zum sogenannten Grünen Pass. Ab 1. Juli soll er EU-weit gelten.



1. Was genau ist der Grüne Pass?

Es handelt sich um ein "digitales grünes Zertifikat" in Form eines QR-Codes. Dieser dient als Nachweis für eine Impfung gegen das Coronavirus, für einen negativen Coronatest (akzeptiert werden Ergebnisse aus Antigentests und PCR-Tests) oder für eine überstandene Erkrankung. Das Zertifikat mit dem QR-Code kann auch ausgedruckt werden.

2. Wozu berechtigt der Grüne Pass in der EU?

Mit dem Zertifikat soll das Reisen innerhalb der EU erleichtert werden. Beim Grenzübertritt wird der QR-Code gescannt und damit festgestellt, ob die Person geimpft, getestet oder genesen ist und damit - grundsätzlich - freie Fahrt hat.



3. Fällt damit jede Quarantäne innerhalb der EU?

Grundsätzlich sollen EU-Bürger mit grünem Zertifikat nicht mehr in Quarantäne müssen. Die Länder können diese aber in Ausnahmefällen, etwa bei stark gestiegenen Infektionszahlen, verhängen. In diesem Punkt setzten sich die EU-Länder bei den Verhandlungen durch.

4. Was ist mit dem Zertifikat im Urlaubsland erlaubt?

Das obliegt jedem einzelnen Land. Ob etwa Restaurants, Veranstaltungen oder Strände nur mit Grünem Pass zugänglich sind, wird jeweils national entschieden. Was den eigenen Bürgern mit dem "geimpft, getestet oder genesen"-Nachweis erlaubt ist, muss aber auch EU-Bürgern mit selbigem erlaubt sein.



5. Welche Impfstoffe gelten für den Grünen Pass?

Die EU-Länder müssen Impfungen mit allen Vakzinen anerkennen, die von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen worden sind. Ob sie auch Impfstoffe akzeptieren, die keine EMA-Zulassung haben, wie Sputnik V oder Sinopharm, können sie selbst entscheiden. Außerdem liegt es im Ermessen der einzelnen Länder, ob Personen schon eine gewisse Zeitspanne nach der ersten Impfung als geimpft gelten oder erst nach der vollständigen Impfung.



6. Ab wann und wo wird es das Zertifikat geben?

Die Nachweise werden in den einzelnen EU-Ländern ausgestellt, nicht alle werden damit gleichzeitig starten. In Österreich könnte das schon ab Juni der Fall sein. Derzeit laufen europaweit noch technische Probeläufe, orchestriert von Brüssel. Bis spätestens 1. Juli soll der Pass in der ganzen EU gelten.