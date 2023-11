Gaza-Krieg: Der Wunsch nach Frieden für beide Seiten

Frankreichs Starzeichner Joann Sfar ist Jude mit arabischen Wurzeln. Wer sich zum Gaza-Krieg äußert, sollte vorher im Geschichtsbuch blättern, findet er.

Joann Sfar schreibt in seinem jüngsten Buch "Die Synagoge" von seiner Jugend in den Achtzigerjahren. Die Idee dazu kam ihm nach einer Corona-Infektion, als er sehr geschwächt plötzlich ein Buch über Männlichkeit machen wollte. Als Jugendlicher träumte er davon, sich mit Neonazis zu schlagen. "Doch sobald ich einmal eine Stunde mit ihnen verbrachte, waren sie eigentlich ziemlich nett. Einfach junge Leute, die ein wenig aufmucken wollten", sagt er. Für Joann Sfar geht die wahre Gefahr nicht von politischen Aktivisten aus, sondern von der schweigenden Mehrheit ab dem Moment, in dem sie bereit ist, einem extremistischen Weg zu folgen. Und der Krieg in Israel? Sfar betrachtet den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern im SN-Gespräch nicht nur von einer Seite.

Wie bewerten Sie das Echo in Frankreich auf die schwere Krise im Nahen Osten? Joann Sfar: Was mich nach den Massakern vom 7. Oktober schockierte, war das absolute Schweigen vieler Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Die wenigen, die so wie ich im Fernsehen geredet haben, wurden beschimpft und bedroht. Die Hamas zielte darauf ab, in der ganzen Welt Leute mitzureißen, die wollen, dass die Massaker an den Juden wieder losgehen. Das reicht über den israelisch-palästinensischen Konflikt hinaus. Kaum jemandem fiel auf, dass die propalästinensischen Demos nicht beim israelischen Gegenschlag angefangen haben.

Sondern? Sie begannen mit viel Enthusiasmus am Tag nach dem Massaker. Es gibt unter den Propalästinensern ein absolut respektables Lager, das Israel dazu aufruft, internationales Recht zu achten und das ein Gebiet für die Palästinenser fordert, in dem sie leben können.

Dafür braucht es Gespräche, die Ägypten und Jordanien miteinbeziehen, all die Länder, die ihnen seit 75 Jahren auch keinen Platz gewähren wollen. Und dann gibt es das Lager, das die rund sieben Millionen Juden in Israel loswerden will. Das ist nicht akzeptabel.

Auch Sie selbst haben dort Familie. Wie geht es ihr? Ich bin Franzose, aber meine Familie väterlicherseits lebt in Israel. Meine jüngeren Cousins sind dort in der Armee und gehörten zu jenen, die die Kibbouzzim im Süden des Landes nach den Massakern befreiten und Zeugen von Scheußlichkeiten wurden.

Ich würde mir wünschen, dass vor allem unserer Jugend klar wird, dass man sich das Überleben und den Frieden für das palästinensische und das israelische Volk zugleich wünschen kann. Seit 30 Jahren setze ich mich für einen palästinensischen Staat ein. Aber heute ist eine propalästinensische Demonstration für Juden verboten. Wenn ich dorthin gehe, und in Frankreich kennt man mein Gesicht, werde ich zusammengeschlagen.

Haben Sie eine Erklärung dafür, dass sich gerade ein großer Teil der jungen Leute so klar auf eine Seite, jene der Palästinenser, stellt? Wir haben es seit Jahrzehnten zugelassen, dass viel Unsinn über den Nahen Osten erzählt wurde. Seit langem heißt es, dass die Juden Weiße sind, die 1948 aus Europa kamen, um ein Land zu stehlen, das ihnen nicht gehört. Aber das stimmt nicht. 1948 mussten 700.000 Palästinenser aus Israel fliehen und zugleich floh eine Million Juden aus arabischen Ländern. Diese Bevölkerungen haben sich heute vervielfacht. Mehr als 60 Prozent der Juden in Israel sind Misrahi-Juden, die seit der Antike dort leben. Der israelisch-palästinensische Konflikt gründet im Ende des britischen Reiches, an dessen Ende die Engländer den Juden und den Arabern dasselbe Land versprachen. Doch Geschichte zu erklären, kostet Zeit. Die sozialen Netzwerke sind nicht der richtige Ort, um sich eine Meinung über ein komplexes Thema zu bilden. Ich ermutige alle, X (ehemals Twitter) ein wenig den Rücken zu kehren und Bücher beider Seiten über die Region zu lesen.

Erhalten auch Sie selbst Polizeischutz? Nein, ich versuche, nicht verrückt zu werden. Frankreich hat ein Riesenglück. Wir haben die größte muslimische und die größte jüdische Gemeinschaft in Europa, wenn auch nicht in derselben Zahl, da es letztlich sehr wenige Juden sind. Hier wäre eigentlich der ideale Ort für den Dialog zwischen diesen Gemeinschaften. Ich bin stolz darauf, ein maghrebinischer Jude zu sein. Der große Erfolg meiner Comic-Reihe "Die Katze des Rabbiners" wurzelt in der Geschichte von Juden, die Arabern ähneln. Die vernünftigen Menschen machen leider viel weniger Lärm als die Aufgestachelten.

Wie kam es zu dieser Entwicklung? Die Juden und die Araber werden ständig wie Symbole behandelt. Heute Muslim in Frankreich sein heißt, sich von morgens bis abends für alles zu rechtfertigen. Zum Glück finden wohl sehr wenige Muslime Massaker wie jenes vom 7. Oktober gut.

Aber ihnen wird eine Verantwortung übertragen, ein Schuldgefühl für alles, was im Nahen Osten passiert. Auch Frankreich hat eine komplexe Geschichte zwischen dem Kolonialismus in Nordafrika und seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg. Als ich aufwuchs, war das Jüdisch-Sein eine von vielen Identitäten. Ich bin nicht religiös, das Judentum hat für mich in erster Linie kulturelle Bedeutung. Es interessiert mich nur, wenn es dem Dialog dient. Aber nicht, wenn es nur darum geht, sich auf sich selbst zurückzuziehen.

Wie blicken Sie in die Zukunft? Mein Vater war Jurist, er sagte: Wenn du beim Konflikt zwischen Israel und der arabischen Welt den Hass aller auf dich ziehen willst, rede vom internationalen Recht. Er sagte, das Recht ist wie Gott: Man glaubt nicht daran, aber etwas anderes haben wir nicht. Irgendwann werden sie miteinander reden müssen, und dann braucht es einen juristischen Rahmen. Ich fahre oft nach Israel, weil ich dort für eine TV-Serie arbeite. Unter den Schauspielern sind viele Palästinenser. Individuell gibt es keine Probleme zwischen den Menschen. Es handelt sich um einen historischen, territorialen Konflikt und die Schwierigkeit, die Sichtweise jeder Seite anzuhören. Anstatt den anderen reden zu lassen, sagt man sofort, dass er Unrecht hat. Doch wenn ein Konflikt 75 Jahre alt ist, gibt es Wahres in beiden Sichtweisen.

Sie haben auch Wurzeln in der Ukraine. Wie blicken Sie auf den dortigen Angriff durch Russland? Ich habe keine familiären Kontakte mehr in der Ukraine, denn alle, die den Zweiten Weltkrieg überlebten, sind in Frankreich. Aber für meine "Klezmer"-Bände fuhr ich vor 15 Jahren mehrmals nach Odessa. Als der Krieg in der Ukraine begann, kamen mir Namen von Städten, von Häfen zurück in den Sinn, die ich in Familien-Erzählungen gehört hatte. Mir fiel auf, wie wenig ich über die Ukraine wusste und begann, viel darüber zu lesen. Leider machen sich die Franzosen im Gegensatz zu den Deutschen nicht klar, dass die Ukraine im Zentrum Europas ist.



Joann Sfar ist ein französischer Comicautor, Filmregisseur, Drehbuch- und Romanautor. Er bezeichnet sich selbst als nicht religiös. Das Judentum ist für ihn in erster Linie Kultur, nicht Religion. Als Zeichner wird Sfar wegen seines fast skizzenhaft nervösen, virtuosen Strichs geschätzt. Das jüngste Buch: "Die Synagoge", Avant Verlag. 30 Euro.