Gehen dem Kreml bald die Raketen aus?

Auch am Dienstag ließ Präsident Wladimir Putin wieder zivile Ziele angreifen.

Am zweiten Tag in Folge hat die russische Armee am Dienstag die zivile Infrastruktur der Ukraine angegriffen. Vor allem Kraftwerke waren erneut das Ziel der Russen. Wieder heulten in der ganzen Ukraine die Luftalarmsirenen. In der westukrainischen Region Lemberg an der Grenze zu Polen wurden laut Gouverneur Maksym Kosyzkyj zwei von vier Kraftwerken völlig zerstört. Bis zum frühen Dienstagabend konnte die Stromversorgung teilweise wieder sichergestellt werden. 30 Prozent der Häuser in Lemberg hatten indes immer noch keinen Strom. In der ...