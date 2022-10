Noch ein Bombenteppich auf dem Weg nach Den Haag

Am Dienstag gingen Putins Angriffe auf Kiew und andere ukrainische Städte weiter. Sie sind der nächste Fall für den Strafgerichtshof.

Mehr als 80 russische Angriffe am Montag und 20 russische Raketen, die allein am Dienstagmorgen in der Ukraine einschlugen. Sind sie Teil eines Vergeltungsakts? Ist das die Reaktion eines in seinem Stolz gekränkten Despoten im Kreml? Westliche Geheimdienste sagen Nein. Die Angriffe auf Kiew und andere Städte in der Ukraine seien lange vor dem Angriff auf die Krim-Brücke geplant gewesen.

Und selbst wenn nicht: Was will Wladimir Putin denn vergelten, zurückzahlen mit diesen Anschlägen, die allein am Montag mindestens ...