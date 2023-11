Geiselfreilassung - "Traurigste Freude und glücklichste Trauer"

DiFrau und die beiden Kinder eines Österreichers kamen am Wochenende frei, ein Österreicher bleibt weiterhin eine Geisel der Hamas.

Sie saßen alle am Samstagabend vor dem Fernseher und versuchten, ihre Familien zu erspähen. Es war die zweite Freilassung von Geiseln seit der Feuerpause am Freitag, darunter auch die Angehörigen von Tal Shoham, der österreichischen Geisel in Gaza. Die gute Nachricht: Seine Frau Adi und ihre zwei Kinder Naveh und Yahel sind in Freiheit. Die schlechte: Er selbst ist weiterhin in der Hand der Terrororganisation Hamas.

Inbal Tzach, die Cousine von Adi Shoham, beschrieb die Aufregung am Wochenende: "Es war so emotional für die Familien, die ihre Liebsten empfangen haben. Natürlich warten wir darauf, dass Tal und alle anderen nach Hause kommen. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Es ist die traurigste Freude und die glücklichste Trauer, aber ein Teil unserer Familie ist nun zu Hause."

Die neunjährige Emily Hand wurde von ihrem Vater Thomas Hand in einem zutiefst emotionalen Wiedersehen in die Arme geschlossen. Der Vater wusste erst seit etwa zwei Wochen, dass seine Tochter noch lebt. Zuvor hatten ihm die Behörden mitgeteilt, dass sie bei den Massakern in den südlichen Gemeinden Israels getötet worden sei. Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas mehr als 1200 Menschen ermordet.

Emilys Vater versprach seiner Tochter, die am 17. November, während ihrer Geiselhaft, neun Jahre alt wurde, die "größte Geburtstagsfeier aller Zeiten". Emilys Mutter starb vor einigen Jahren an Krebs. Hand gestand auch, er habe Angst davor gehabt, seine Tochter vor Aufregung zu fest zu umarmen. "Wir haben zu lang auf diesen Moment gewartet. Wir haben keine Worte, um das Glück über Emilys Rückkehr zu beschreiben."

Ohad Munder-Zichri ist genauso alt wie Emily, auch er ist seit Freitag in Freiheit. Am Tag darauf besuchten ihn schon zehn Freunde im Krankenhaus, erzählte seine Tante Merav Raviv. "Sie haben viel erzählt und ein dickes Eis gegessen."

Der Grundschüler aus Hod Hascharon im Zentrum des Landes war gemeinsam mit seiner Mutter Keren bei den Großeltern Ruti und Avraham Munder im Kibbuz Nir Oz zu Besuch, als das Grauen über sie hereinbrach. Der Großvater hatte es nicht geschafft, den Sicherheitsraum, in dem die Familie war, zu verriegeln. Die Terroristen verschleppten Ohad, seine Mutter und Großmutter nach Gaza. Avraham, der Schwierigkeiten beim Laufen hat, ließen sie zurück.

"Sie wussten nicht, was mit ihm geschah", erklärte die Tante, "sie nahmen an, die Terroristen hätten ihn erschossen." Erst zurück in Israel erfuhren sie, dass der Großvater noch am Leben und ebenfalls Geisel ist. Leider musste ihnen auch die schreckliche Nachricht vom Tod Rois überbracht werden. Der Sohn von Ruti und Avraham wäre in einigen Tagen 50 Jahre alt geworden. "Sein Haus wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt", sagte Raviv. "So war sehr viel Traurigkeit bei all der Freude über ihre Rückkehr."

Ohad sei ein "außergewöhnlich kluger und sensibler Bub", beschreibt ihn seine Tante. Wenn sie über ihn spricht, huscht ein Lächeln über ihre Lippen. "Er scheint bei guter Gesundheit zu sein, zumindest körperlich." Er habe aber an Gewicht verloren. Während es die israelische Regierung den Angehörigen und befreiten Geiseln bisher untersagt, Details zu den Bedingungen ihrer Gefangenschaft öffentlich zu machen, teilte Raviv ein wenig mit: Ohad, seine Mutter und Großmutter hätten nur unregelmäßig Essen erhalten und an eine verschlossene Tür klopfen müssen, um zur Toilette zu gehen. Es habe bis zu zwei Stunden gedauert, bis jemand öffnete. Geschlafen hätten sie auf Bänken. Mehr wurde vorerst nicht bekannt gegeben.

Dennoch sei Raviv sicher, dass ihr Neffe die schrecklichen Erlebnisse überwinden und ein glückliches Leben führen könne. "Ohad kehrt an einen intakten Ort zurück. Sein Haus, seine Schule, seine Freunde, sein Fußballclub, das ist alles noch da und wird eine wichtige Rolle für seine Genesung spielen", meint sie. Für andere Kinder sei das nicht so. Ihre Häuser in den Kibbuzim sind völlig zerstört, viele Angehörige ermordet oder noch immer in Geiselhaft. Von einigen wissen die Familienmitglieder nicht einmal, ob sie noch am Leben sind. Auch Ohad wartet jetzt sehnlichst darauf, dass sein Saba Avraham wieder nach Hause kommt.