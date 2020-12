Ghana - es gärt in Afrikas Vorzeige-Demokratie

Mit Sehnsucht blicken viele afrikanische Nationen nach Ghana: In dem westafrikanischen Land kam es in den vergangenen 28 Jahren ausschließlich zu friedlichen Machtwechseln. Dieser Ruf ist nun in Gefahr.

SN/AFP Amtsinhaber Nana Akufo-Addo und sein Vorgänger und aussichtsreichster Herausforderer John Mahama.