Großbritannien hat einen genauen Plan aus dem Lockdown: Volle Öffnung ab Juli

Anfang März sollen Schulen wieder öffnen, die Gastronomie erst im Juni. Ab Juli ist eine vollständige Öffnung vorgesehen.

Premier Boris Johnson wandte sich erst am Montagabend ans Volk, um seinen Fahrplan für einen Ausstieg aus dem Lockdown zu erklären. Doch die Details waren schon durchgesickert. Und so versprühten die britischen Zeitungen am Montag auf ihren Titelseiten bereits Hoffnung. "March to Freedom", hieß es bei der Boulevardzeitung "The Sun", im März also beginnt der Weg in die Freiheit.

Tatsächlich werden ab dann Beschränkungen aufgehoben, auch weil die Infektionszahlen sinken und das Impfprogramm erfolgreich läuft. Bis zum 15. ...